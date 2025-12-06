«Акрон» столкнулся с проблемами при вылете на матч с «Зенитом"

Футбольный клуб «Акрон» столкнулся со значительной задержкой вылета в Санкт-Петербург на матч РПЛ против «Зенита», пишет «Спорт-Экспресс». Причиной срыва графика стало неожиданное решение авиаперевозчика.

По информации издания, авиакомпания Red Wings использовала заказанный командой чартерный борт для выполнения задержанного регулярного рейса. Это решение было принято практически в последний момент, что сорвало планы футболистов.

Авиакомпания Red Wings <…> повела себя очень безответственно <…> за десять минут до вылета, когда багаж уже загружен, нам говорят, что борт отдают под рейс в Тюмень. Это вызывает достаточно яркие эмоции <…> Мы просто так не оставим этот вопрос, — резко высказался генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.

В результате команда из Тольятти прибыла в северную столицу с опозданием на три часа. Матч 18-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Акроном» должен состояться 6 декабря в 19:30 мск на «Газпром Арене».

