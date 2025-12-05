ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 23:13

Определился состав групп на ЧМ-2026 по футболу

Жеребьевка распределила по группам участников ЧМ-2026 в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Чемпионат мира 2026 года станет самым масштабным в истории: впервые на турнир выйдут 48 национальных сборных. Жеребьевка состоялась в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, и ее организаторы уже подтвердили 42 команды-участницы.

Мундиаль, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, увеличит состав участников на 16 команд. Практически все континенты уже определились с представителями. Наряду с титулованными сборными Аргентины, Франции, Англии и Бразилии право выступить завоевали, например, Узбекистан, Кюрасао и Новая Зеландия. География турнира будет необычайно широка.

Остальные шесть мест разыграют четыре лучшие команды по итогам стыковых матчей, две — по итогам межконтинентальных стыковых матчей с участием команд Азии, Африки, Южной Америки, Океании и КОНКАКАФ, — говорится в публикации.

Ранее суперкомпьютер статистической платформы Opta Sports рассчитал, что сборная Испании имеет наибольшие шансы на победу в чемпионате мира 2026 года. Вероятность составляет 17%. Действующие чемпионы Европы не проигрывают уже 31-й матч подряд, в последний раз уступив в марте 2023 года Шотландии.

