Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЧМ-2026

Сборная Испании имеет наибольшие шансы на победу в чемпионате мира 2026 года — 17%, рассчитал суперкомпьютер статистической платформы Opta Sports. Действующие чемпионы Европы не проигрывают уже 31 матч подряд, в последний раз уступив в марте 2023 года Шотландии.

Следом в рейтинге фаворитов идут сборная Франции (14,1%), Англии (11,8%) и действующие чемпионы мира аргентинцы с вероятностью 8,7%. В первую семерку также вошли команды Германии (7,1%), Португалии (6,6%) и Бразилии (5,6%).

Жеребьевка чемпионата мира, который впервые пройдет в трех странах — Соединенных Штатах, Канаде и Мексике — состоится 5 декабря в Вашингтоне. Турнир с участием 48 национальных команд продлится с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Ранее стали известны участники межконтинентальных стыковых матчей чемпионата мира. В них примут участие шесть сборных, распределенных на две группы. В числе сеяных оказались команды Ирака и Конго, они встретятся с победителями пар, которые будут сформированы в ходе жеребьевки. К несеянным командам относятся Ямайка, Суринам, Боливия и Новая Каледония.