Ученые смогли создать цифровую копию Земли на суперкомпьютере

12 ноября 2025 в 15:21

Ученые из Института Макса Планка создали цифровую копию Земли на суперкомпьютере

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Института Макса Планка в Германии создали на суперкомпьютере цифровую модель Земли с точностью до 1 км, сообщает MIR24.TV. Это позволит создавать более точные прогнозы погоды и просчитывать климатические изменения.

Сообщается, что системы «двойника» Земли разделили на быстрые и медленные. Отмечается, что ученым впервые удалось объединить их в одной модели.

К быстрым системам отнесли энергетические и водные циклы. К медленным — круговорот углерода и изменения в биосфере и геохимии океана, такие процессы ученые наблюдают на протяжении десятилетий.

Ранее совместное исследование NASA и Университета Тохо (Япония) определило предполагаемую дату исчезновения жизни на Земле — это произойдет примерно в 1 000 002 021 году. Для прогнозирования использовалась современная биогеохимическо-климатическая модель и мощный суперкомпьютер.

