06 декабря 2025 в 02:34

«Бессмыслица»: Трампу не понравилось название одного вида спорта

Трамп предложил придумать новое название Национальной футбольной лиги США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Во время жеребьевки ЧМ-2026 президент США Дональд Трамп неожиданно затронул тему спортивной терминологии, сообщила пресс-служба ФИФА. Он заявил о необходимости переименовать американский футбол, известный как Национальная футбольная лига (NFL).

По его словам, это необходимо для разрешения давнего терминологического спора с футболом европейским, который в США называют соккером. Эксперты отмечают, что подобное изменение потребует масштабного ребрендинга одной из самых популярных и доходных спортивных лиг в мире.

Но если подумать, разве настоящим футболом не должен называться именно соккер? Пожалуй, нам нужно придумать другое название для NFL. Подобное является бессмыслицей, — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что американский лидер стал первым лауреатом новой Премии мира ФИФА. Награду ему вручил лично глава организации Джанни Инфантино. Церемония вручения прошла в ходе жеребьевки чемпионата мира в Вашингтоне. ФИФА объяснила свой выбор заслугами Трампа в посредничестве при перемириях и дипломатии.

