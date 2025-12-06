Бутерброды с икрой подорожали на 13% «Сравни»: бутерброды с натуральной красной икрой за год подорожали на 13%

В России на 13% подорожали бутерброды с натуральной красной икрой, а стоимость бутербродов с имитированной икрой подскочила на 24%, сообщил ТАСС со ссылкой на результаты исследования маркетплейса «Сравни». Рост цен обусловлен подорожанием основных ингредиентов.

В преддверии Нового года наблюдается рост спроса на деликатес, причем лидерами по потреблению являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Согласно данным сервиса «Купер», уже в начале ноября количество заказов с красной икрой выросло на 5%. Большинство покупателей, более 55%, предпочитают лососевую икру, в частности икру горбуши. Основную часть потребителей составляют женщины в возрасте 35–44 лет, при этом почти половина предновогодних заказов приходится на семьи со средним доходом.

Что касается традиционного новогоднего салата оливье, его стоимость на восемь порций увеличилась незначительно — всего на 4% (с 401 до 416 рублей). Это произошло за счет подорожания докторской колбасы, соленых огурцов и майонеза, в то время как картофель, морковь и яйца в составе салата даже подешевели. В целом общая стоимость новогоднего стола в среднем по стране выросла на 14%.

Ранее глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев предупредил россиян, что мошенники на фоне новогоднего ажиотажа продают «икорный суп» или подделки. По его словам, потенциальных жертв привлекают низкие цены на деликатес.