ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 12:01

Бутерброды с икрой подорожали на 13%

«Сравни»: бутерброды с натуральной красной икрой за год подорожали на 13%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России на 13% подорожали бутерброды с натуральной красной икрой, а стоимость бутербродов с имитированной икрой подскочила на 24%, сообщил ТАСС со ссылкой на результаты исследования маркетплейса «Сравни». Рост цен обусловлен подорожанием основных ингредиентов.

В преддверии Нового года наблюдается рост спроса на деликатес, причем лидерами по потреблению являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Согласно данным сервиса «Купер», уже в начале ноября количество заказов с красной икрой выросло на 5%. Большинство покупателей, более 55%, предпочитают лососевую икру, в частности икру горбуши. Основную часть потребителей составляют женщины в возрасте 35–44 лет, при этом почти половина предновогодних заказов приходится на семьи со средним доходом.

Что касается традиционного новогоднего салата оливье, его стоимость на восемь порций увеличилась незначительно — всего на 4% (с 401 до 416 рублей). Это произошло за счет подорожания докторской колбасы, соленых огурцов и майонеза, в то время как картофель, морковь и яйца в составе салата даже подешевели. В целом общая стоимость новогоднего стола в среднем по стране выросла на 14%.

Ранее глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев предупредил россиян, что мошенники на фоне новогоднего ажиотажа продают «икорный суп» или подделки. По его словам, потенциальных жертв привлекают низкие цены на деликатес.

икра
цены
Новый год
деликатесы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Капитуляция Запада»: Европа ужаснулась из-за мирного плана США
Гастроэнтеролог раскрыла главную угрозу со стороны сосисок
«Кое-что из этого верно»: Каллас признала правоту США после волны критики
Взрыв вкуса в мини-формате: топ-8 рецептов, от которых не оторваться
Эскортницы загнобили москвичей на пляже в Таиланде
Названа основная причина смертей от COVID-19, и это не вирус
Основатель TenChat раскрыл судьбу новых регионов России
Магнитные бури сегодня, 6 декабря: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Кадыров обратился к народу Украины после атаки на Грозный
Госдеп озвучил детали переговоров Уиткоффа и Кушнера с Украиной
Надвигаются жесткие морозы? Прогноз погоды в Москве на неделю: чего ждать
В Европе разочарованы одной «непродуктивной» женщиной-политиком
В Австралии озвучили мрачный прогноз насчет будущего Европы
В Турции высказались о посредничестве США по Украине
Директор столичного театра получил ножевое ранение
Российских туристов унесло в море вместе с домом
Холодец без хлопот: как сварить идеальный и прозрачный — по всем правилам
Военэскперт раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дроны на Рязань
«Готовиться к худшему»: в Госдуме предупредили о расцвете сил НАТО
ВС России ударили по транспортной инфраструктуре ВСУ
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.