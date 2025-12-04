Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 17:35

Украина может стать меккой «туризма катастроф» для европейцев

Европейские авиакомпании готовятся к возвращению на Украину

Европейские лоукостеры готовятся к возобновлению полетов на Украину, сообщает Financial Times. Об этом заявили авиакомпании Ryanair, Wizz Air и EasyJet. Они также допустили рост «туризма катастроф» в стране — поездок ради посещения мест боевых действий.

Мы начнем продавать билеты на самолет в течение двух недель, вопрос только в том, когда будет безопасно летать, — уточнил гендиректор Ryanair Эдди Уилсон.

Гендиректор Wizz Air Йожеф Варади сообщил, что компания планирует в первые два года разместить на Украине 15 самолетов, а затем увеличить парк до 50. Он отметил, что полеты восстановят сразу после открытия воздушного пространства.

EasyJet, которая прежде не летала на Украину, также изучает возможность запуска рейсов. Руководитель авиакомпании Кентон Джарвис назвал страну «крупнейшим строительным проектом Европы» и заявил, что спрос на полеты возникнет сразу после обеспечения безопасности.

После начала украинского конфликта ЕС посоветовал авиакомпаниям не заходить в небо над страной. Дополнительно европейские государства закрыли все свое воздушное пространство для российских бортов.

Ранее стало известно, что Россия готова начать переговоры об увеличении числа авиарейсов в Саудовскую Аравию для развития туристического потока. Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, возобновление прямых перелетов в текущем году уже стало важным шагом.

