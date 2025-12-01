Власти России хотят расширить авиасообщение с одной страной Новак: Россия готова обсудить новые авиарейсы в Саудовскую Аравию для туристов

Россия готова начать переговоры об увеличении числа воздушных рейсов в Саудовскую Аравию для развития туристического потока, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках Российско-саудовского делового форума. Он подчеркнул, что возобновление прямого авиасообщения в текущем году уже стало важным шагом, передает ТАСС.

Важным направлением нашего сотрудничества также является туризм. В этом году, как вы знаете, возобновлено прямое авиасообщение между странами. Одновременно готовы обсуждать расширение географии полетов, — сказал Новак.

Вице-премьер напомнил, что значительным стимулом для туризма станет подписание соглашения об отмене виз для владельцев всех паспортов. Он отметил, что совместные усилия уже привели к почти трехкратному росту взаимных туристических поездок за прошлый год.

По словам Новака, сотрудничество в сфере туризма и гостеприимства является комплексной задачей. Он предложил саудовским партнерам совместно работать над улучшением качества услуг, инвестициями, подготовкой кадров и обеспечением безопасности.

Ранее замглавы кабмина РФ заявил, что Российская Федерация выступила с инициативой о развитии партнерства с Саудовской Аравией в области искусственного интеллекта и кибербезопасности. Он отметил, что сотрудничество планируется в ряде ключевых цифровых сфер.