Москва предложила сотрудничество Эр-Рияду в одной перспективной сфере

Российская Федерация выступила с инициативой о развитии партнерства с Саудовской Аравией в области искусственного интеллекта и кибербезопасности, заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что сотрудничество планируется в ряде ключевых цифровых сфер, передает ТАСС.

Предлагаем совместно реализовывать проекты в сфере применения искусственного интеллекта в здравоохранении, образовании, геоаналитики, внедрения и локализации решений в области кибербезопасности, — сказал Новак.

Вице-премьер добавил, что партнерство в цифровой сфере также крайне востребовано для строительства и городского хозяйства. Он привел в пример успешное взаимодействие между Москвой и Эр-Риядом в этом направлении. По словам замглавы правительства, у двух стран уже имеется позитивный опыт совместной работы над технологиями для умных городов и кибербезопасности.

