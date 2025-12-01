День матери
01 декабря 2025 в 12:10

Москва предложила сотрудничество Эр-Рияду в одной перспективной сфере

Новак: Россия предложила Саудовской Аравии совместные проекты в сфере ИИ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российская Федерация выступила с инициативой о развитии партнерства с Саудовской Аравией в области искусственного интеллекта и кибербезопасности, заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что сотрудничество планируется в ряде ключевых цифровых сфер, передает ТАСС.

Предлагаем совместно реализовывать проекты в сфере применения искусственного интеллекта в здравоохранении, образовании, геоаналитики, внедрения и локализации решений в области кибербезопасности, — сказал Новак.

Вице-премьер добавил, что партнерство в цифровой сфере также крайне востребовано для строительства и городского хозяйства. Он привел в пример успешное взаимодействие между Москвой и Эр-Риядом в этом направлении. По словам замглавы правительства, у двух стран уже имеется позитивный опыт совместной работы над технологиями для умных городов и кибербезопасности.

Ранее Новак заявлял, что возможность покупки Венгрией российских энергоактивов, подпавших под санкции, обсуждалась. По его словам, венгерские компании, являющиеся долгосрочными партнерами России в энергетике, работают в этом направлении, а дальнейшие шаги зависят от коммерческих переговоров.

