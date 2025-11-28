В Кремле раскрыли, сможет ли Венгрия купить российские энергоактивы Новак: Венгрия обсуждала с РФ возможность покупки энергоактивов под санкциями

Возможность покупки Венгрией российских энергоактивов, подпавших под санкции, обсуждалась, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, венгерские компании, являющиеся долгосрочными партнерами России в энергетике, работают в этом направлении, а дальнейшие шаги зависят от коммерческих переговоров, передает Первый канал.

[Тема] обсуждалась, и венгерские партнеры, надежные наши партнеры в энергетике уже на протяжении многих лет, работают сейчас в этом направлении, и многое зависит от коммерческих переговоров. Эта работа должна проводиться тихо и без особой публичности, — сказал Новак.

Ранее президент России Владимир Путин заверил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в сохранении обязательств по поставкам нефти и газа в республику. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто констатировал успешное выполнение цели переговоров.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал переговоры Путина и Орбана как очень позитивные. Он отметил, что дипломаты оказывали содействие российскому президенту в ходе встречи.