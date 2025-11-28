День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 19:03

Лавров оценил переговоры Путина и Орбана

Лавров: переговоры Путина и Орбана прошли очень позитивно

Владимир Путин и Виктор Орбан Владимир Путин и Виктор Орбан Фото: Владимир Гердо, ТАСС/kremlin.ru
Переговоры президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана прошли позитивно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. Лавров добавил, что дипломаты помогали Путину в ходе встречи.

Президент России вел переговоры, мы ему старались помогать по его просьбе. Я считаю, что очень позитивный разговор, — сообщил Лавров.

Ранее Орбан в ходе переговоров с Путиным подчеркнул, что важнейшей задачей его поездки в Россию является обеспечение для Венгрии надежных и доступных энергоресурсов. Он упомянул, что этот визит логически следует из его недавней встречи в Вашингтоне, на которой Венгрия добилась исключения из американских санкций в отношении российских энергоресурсов.

Также сообщалось, что на встрече Путина и Орбана в Кремле будут присутствовать Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак. Тогда же стало известно, что к венгерской делегации присоединился министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Россия
Владимир Путин
Виктор Орбан
Сергей Лавров
