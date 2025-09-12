Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 16:59

Лоукостер «Победа» открыл продажу билетов на рейс Москва–Краснодар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лоукостер «Победа» открыл продажу авиабилетов на первый рейс Москва–Краснодар после возобновления работы краснодарского аэропорта, следует из информации на сайте перевозчика. Стоимость билетов начинается от 9999 рублей.

Первый регулярный рейс состоится 19 сентября. Вылет из Внуково запланирован на 13:25 по московскому времени, прибытие в Краснодар — в 17:25. Время в пути составит четыре часа.

Краснодарский аэропорт открыт с 09:00 четверга, 11 сентября. Воздушная гавань не принимала самолеты по соображениям безопасности с февраля 2022 года. Аэропорт поддерживал высокую степень готовности, штат сотрудников укомплектован.

Ранее сообщалось, что аэропорт Краснодара примет первый регулярный рейс из Москвы 17 сентября. Его выполнит «Аэрофлот». Планируется также восстановление международных маршрутов. Согласно прогнозам, пассажиропоток региона в межсезонье может вырасти на 25%, а в Крым — на 50%.

Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в беседе с NEWS.ru заявил, что открытие аэропорта Пашковский в Краснодаре улучшит туристический поток в регионе. По его словам, авиаузел возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва, что станет значимым событием для всей отрасли.

