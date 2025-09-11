Празднование Дня города в Москве
Аэропорт Краснодара готовится принять первый рейс из Москвы

Аэропорт Краснодара откроется для регулярных рейсов из Москвы с 17 сентября

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Аэропорт Краснодара примет первый регулярный рейс из Москвы 17 сентября, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России. Первый рейс выполнит «Аэрофлот», планируется также восстановление международных маршрутов. Согласно прогнозам, пассажиропоток региона в межсезонье может вырасти на 25%, а в Крым — на 50%.

Планируем в сентябре запустить прямые рейсы в столицу Кубани из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска. К концу месяца восстановим международную программу полетов из Краснодара: будем выполнять рейсы в Ереван, Стамбул, Дубай (аэропорт Аль-Мактум), — заявил генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

Аэропорт Пашковский начал работу 11 сентября в 09:00 по московскому времени. Он не принимал рейсы с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности.

Ранее эксперты Российского союза туриндустрии заявили, что открытие аэропорта Краснодара приведет к снижению цен на авиабилеты в Сочи и Геленджик из-за увеличения конкуренции и пропускной способности. Ожидается, что средняя стоимость перелетов на южные направления уменьшится.

