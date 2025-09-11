Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 17:18

Стало известно, как открытие аэропорта в Краснодаре отразится на ценах

Readovka: открытие аэропорта в Краснодаре вызовет падение цен на билеты в Сочи

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Открытие аэропорта в Краснодаре, который был закрыт с 2022 года, приведет к снижению цен на билеты в Сочи и Геленджик, сообщает Readovka.news со ссылкой на представителей Российского союза туриндустрии. Ожидается, что дешевле станут сразу все открытые южные направления. При этом сейчас средняя цена на билет из Москвы в Сочи составляет около 20 тыс. рублей.

Канал напомнил, что курорты Краснодарского края — круглогодичные. Это позволяет туристам летать в регион как в декабре, так и в марте. Однако на фоне падения цен возрастет число бронирований в санаториях.

Аэропорт Краснодара возобновил работу в этот четверг, 11 сентября. Как уточнили в Росавиации, полеты воздушных судов будут осуществляться каждый день с 09:00 до 19:00 мск. Первый регулярный рейс в Краснодар выполнит авиакомпания «Аэрофлот». Самолет вылетит из Москвы 17 сентября.

Ранее министр транспорта России Андрей Никитин не исключил, что после Геленджика могут возобновить работу закрытые аэропорты других городов России.

Краснодарский край
Краснодар
аэропорты
самолеты
путешествия
авиаперелеты
авиабилеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова назвала передачу, которая вдохновляла ее в 90-е
Захарова объяснила истинное значение мужественности и женственности
Многоженца Сухова посадят за домогательства дочери? Какой срок ему грозит
Лукашенко раскрыл, какую роль сыграли белорусские ракеты в инциденте с БПЛА
Ошибки в общении со свекровью: фразы, которые разрушают отношения
День города в Москве в 2025 году: афиша мероприятий и история праздника
Россиянин нашел хитрый способ заработать на ипотеках
Армия РФ идет на Днепр, ВСУ в окружении: наступление ВС РФ 11 сентября
Врач рассказал, как легче пережить высокое атмосферное давление
«Наговорила на несколько статей»: резкая реакция в РФ на интервью Пугачевой
Гинеколог рассказала об особенностях третьей беременности Тодоренко
Не принятый в российскую школу ребенок зачитал по памяти стихи Пушкина
У россиян появилась новая необычная ретро-мода
Глава ФПБК рассказал, кто организовал нашумевшее интервью Пугачевой
Стало известно, какая звездная пара обзавелась первенцем
Юрист объяснил, за отправку каких смайликов грозит наказание
Конец света, Судный день и крах НАТО: что напророчила Пугачева на 2027 год
В России планируют модернизацию маткапитала
Редкое тропическое насекомое обнаружено в России
В ГД сравнили убийство Чарли Кирка с покушением на Трампа
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.