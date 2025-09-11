Стало известно, как открытие аэропорта в Краснодаре отразится на ценах Readovka: открытие аэропорта в Краснодаре вызовет падение цен на билеты в Сочи

Открытие аэропорта в Краснодаре, который был закрыт с 2022 года, приведет к снижению цен на билеты в Сочи и Геленджик, сообщает Readovka.news со ссылкой на представителей Российского союза туриндустрии. Ожидается, что дешевле станут сразу все открытые южные направления. При этом сейчас средняя цена на билет из Москвы в Сочи составляет около 20 тыс. рублей.

Канал напомнил, что курорты Краснодарского края — круглогодичные. Это позволяет туристам летать в регион как в декабре, так и в марте. Однако на фоне падения цен возрастет число бронирований в санаториях.

Аэропорт Краснодара возобновил работу в этот четверг, 11 сентября. Как уточнили в Росавиации, полеты воздушных судов будут осуществляться каждый день с 09:00 до 19:00 мск. Первый регулярный рейс в Краснодар выполнит авиакомпания «Аэрофлот». Самолет вылетит из Москвы 17 сентября.

Ранее министр транспорта России Андрей Никитин не исключил, что после Геленджика могут возобновить работу закрытые аэропорты других городов России.