12 сентября 2025 в 10:14

В Госдуме оценили открытие аэропорта Пашковский в Краснодаре

Депутат Тарбаев: открытие аэропорта Пашковский в Краснодаре улучшит турпоток

Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Открытие аэропорта Пашковский в Краснодаре улучшит туристический поток в регионе, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. По его словам, авиаузел возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва, что станет значимым событием для всей отрасли.

Аэропорт Пашковский, носящий имя Екатерины II, открылся после более чем трехлетнего перерыва. Возобновление работы еще одного авиаузла в разгар бархатного сезона можно только приветствовать. Это буквально приток свежего воздуха. Открытие аэропорта в Краснодаре положительно скажется на доступности курортов Азовского и Черного морей и разгрузит действующие авиа- и железнодорожные узлы в регионе, — пояснил Тарбаев.

По его словам, возобновлению работы авиагавани способствовало открытие аэропорта в Геленджике. Депутат также отметил слаженную работу всех структур, ответственных за восстановление режима полетов.

Отдельное спасибо стоит сказать администрации Краснодарского края и компаниям, содержавшим аэродром, терминалы и технику в состоянии готовности на протяжении трех с лишним лет. Первым во вновь открывшийся аэропорт по сложившейся традиции летит «Аэрофлот». А дальше будем следить за количеством предложений и динамикой цен на отдых, которые сейчас будут формировать туроператоры. Не сомневаюсь, что событию способствовало успешное функционирование аэропорта в Геленджике с июля этого года, — резюмировал Тарбаев.

Ранее сообщалось, что аэропорт Краснодара примет первый регулярный рейс из Москвы 17 сентября. Его выполнит «Аэрофлот». Планируется также восстановление международных маршрутов. Согласно прогнозам, пассажиропоток региона в межсезонье может вырасти на 25%, а в Крым — на 50%.

