ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 11:49

Китайский диджей заманил в свои сети россиянку и подверг тотальному абьюзу

Китайский диджей незаконно удерживал в своей квартире и бил девушку из России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В китайском городе Чэнду полиция задержала местного диджея Лю Ханби, который незаконно удерживал у себя россиянку, сообщает Telegram-канал SHОT. Полиция нагрянула к нему, после того как девушка написала на него заявление. Пострадавшая обвинила его не только в насильственном удержании у себя дома, но еще и в избиении и угрозах.

По информации канала, девушка познакомилась с Лю Ханби летом через дейтинг-приложение. Отношения на расстоянии развивались стремительно, и уже в ноябре девушка прилетела к нему в Китай. Конфликт начался, когда россиянка уличила его в виртуальной измене — музыкант заигрывал с другими женщинами по переписке.

По словам потерпевшей, после ее попытки разорвать отношения диджей схватил кухонный нож и заявил, что отрежет пальцы. После этого инцидента он начал полностью контролировать ее жизнь, сопровождая даже при походах в туалет. Последняя ссора переросла в драку: мужчина таскал россиянку по комнате, бил о стены и пол, а затем попытался душить, требуя удалить их переписку.

Пострадавшей удалось вырваться из рук агрессора благодаря крику о помощи: она босиком добежала до контрольно-пропускного пункта жилого комплекса, после чего охрана вызвали полицию. Выяснилось, что она не единственная жертва музыканта.

Ранее бездомный китаец за 10 дней обманул пять женщин, выдавая себя за богатого человека. «Нанятые» им в «компанию» девушки оплачивали его расходы из своего кармана. Женщины тратились на его роскошный образ жизни, пока не заподозрили обман.

Китай
диджеи
россиянки
абьюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гастроэнтеролог раскрыла главную угрозу со стороны сосисок
«Кое-что из этого верно»: Каллас признала правоту США после волны критики
Взрыв вкуса в мини-формате: топ-8 рецептов, от которых не оторваться
Эскортницы загнобили москвичей на пляже в Таиланде
Названа основная причина смертей от COVID-19, и это не вирус
Основатель TenChat раскрыл судьбу новых регионов России
Магнитные бури сегодня, 6 декабря: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Кадыров обратился к народу Украины после атаки на Грозный
Госдеп озвучил детали переговоров Уиткоффа и Кушнера с Украиной
Надвигаются жесткие морозы? Прогноз погоды в Москве на неделю: чего ждать
В Европе разочарованы одной «непродуктивной» женщиной-политиком
В Австралии озвучили мрачный прогноз насчет будущего Европы
В Турции высказались о посредничестве США по Украине
Директор столичного театра получил ножевое ранение
Российских туристов унесло в море вместе с домом
Холодец без хлопот: как сварить идеальный и прозрачный — по всем правилам
Военэскперт раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дроны на Рязань
«Готовиться к худшему»: в Госдуме предупредили о расцвете сил НАТО
ВС России ударили по транспортной инфраструктуре ВСУ
Россия «Кинжалом» ответила Украине на террористические атаки
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.