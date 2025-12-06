Китайский диджей заманил в свои сети россиянку и подверг тотальному абьюзу Китайский диджей незаконно удерживал в своей квартире и бил девушку из России

В китайском городе Чэнду полиция задержала местного диджея Лю Ханби, который незаконно удерживал у себя россиянку, сообщает Telegram-канал SHОT. Полиция нагрянула к нему, после того как девушка написала на него заявление. Пострадавшая обвинила его не только в насильственном удержании у себя дома, но еще и в избиении и угрозах.

По информации канала, девушка познакомилась с Лю Ханби летом через дейтинг-приложение. Отношения на расстоянии развивались стремительно, и уже в ноябре девушка прилетела к нему в Китай. Конфликт начался, когда россиянка уличила его в виртуальной измене — музыкант заигрывал с другими женщинами по переписке.

По словам потерпевшей, после ее попытки разорвать отношения диджей схватил кухонный нож и заявил, что отрежет пальцы. После этого инцидента он начал полностью контролировать ее жизнь, сопровождая даже при походах в туалет. Последняя ссора переросла в драку: мужчина таскал россиянку по комнате, бил о стены и пол, а затем попытался душить, требуя удалить их переписку.

Пострадавшей удалось вырваться из рук агрессора благодаря крику о помощи: она босиком добежала до контрольно-пропускного пункта жилого комплекса, после чего охрана вызвали полицию. Выяснилось, что она не единственная жертва музыканта.

