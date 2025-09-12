Легендарный британский диджей Крис Хилл скончался в возрасте 80 лет

Диджей, продюсер и основатель лейбла Ensign Крис Хилл скончался в возрасте 80 лет, следует из пометки в его профиле базы Discogs. Он был одной из ключевых фигур брит-фанка 1970–1980-х годов.

Хилл родился в 1945 году. Брит-фанк сформировался в конце 1970-х годов. Направление сочетало элементы соула, фанка и джаза. Хилл выпустил несколько микс-синглов. В 1978 году диджей фигурировал в посвященном британскому фанку фильме British Hustle.

Ранее ушел из жизни народный художник Азербайджана, известный сценограф и художник-постановщик Назим Бейкишиев. Он ушел на 78-м году жизни у себя дома, что подтвердила его семья. Причиной смерти Бейкишиева стала тяжелая и длительная онкологическая болезнь.

До этого представители «Русского ПЕН-центра» сообщили, что известный филолог и профессор МГУ Аза Тахо-Годи умерла на 103-м году жизни. Она скончалась после долгой болезни, причины и детали не уточняются.

Кроме того, итальянский модельер Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года. Причиной смерти могли стать последствия коронавирусной инфекции. Несколько недель назад у него была диагностирована легочная инфекция.