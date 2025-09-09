После долгой болезни скончался известный филолог Знаменитая филолог и профессор Аза Тахо-Годи скончалась в возрасте 102 лет

Скончалась Аза Тахо-Годи, известный российский филолог и профессор МГУ, сообщает Межрегиональная общественная организация писателей «Русский ПЕН-центр». Ей было 102 года.

Тахо-Годи ушла из жизни после продолжительной болезни. Дополнительные подробности о причинах и обстоятельствах смерти не приводятся.

Профессор с 1962 по 1996 год возглавляла кафедру классической филологии Московского государственного университета. Она была удостоена званий заслуженного деятеля науки Российской Федерации и заслуженного профессора МГУ. Аза Тахо-Годи также известна как хранительница наследия выдающегося философа, антиковеда и филолога Алексея Федоровича Лосева. За время своей профессиональной деятельности она подготовила более 20 кандидатов наук.

