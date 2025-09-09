Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 08:28

После долгой болезни скончался известный филолог

Знаменитая филолог и профессор Аза Тахо-Годи скончалась в возрасте 102 лет

Аза Тахо-Годи Аза Тахо-Годи Фото: Алексей Антонов/ ИТАР-ТАСС

Скончалась Аза Тахо-Годи, известный российский филолог и профессор МГУ, сообщает Межрегиональная общественная организация писателей «Русский ПЕН-центр». Ей было 102 года.

Тахо-Годи ушла из жизни после продолжительной болезни. Дополнительные подробности о причинах и обстоятельствах смерти не приводятся.

Профессор с 1962 по 1996 год возглавляла кафедру классической филологии Московского государственного университета. Она была удостоена званий заслуженного деятеля науки Российской Федерации и заслуженного профессора МГУ. Аза Тахо-Годи также известна как хранительница наследия выдающегося философа, антиковеда и филолога Алексея Федоровича Лосева. За время своей профессиональной деятельности она подготовила более 20 кандидатов наук.

Ранее на 82-м году жизни скончался британский музыкант Ричард Дэвис, являвшийся сооснователем рок-группы Supertramp. Он ушел из жизни 6 сентября после более чем 10-летней борьбы с миеломной болезнью.

До этого итальянский модельер Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года. Причиной смерти могли стать последствия коронавирусной инфекции. Несколько недель назад у него была диагностирована легочная инфекция.

филологи
профессор
МГУ
наука
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один из крупнейших аэропортов России выставят на продажу
В Минфине РФ отметили интерес компаний США к инвестированию в Россию
МИД России пообещал ответить в случае ограничений против дипломатов в ЕС
Россиянин выиграл суд в США после увольнения из-за украинских беженцев
Владельцев опасных собак ждут важные изменения
Эволюция школьной формы: в чем ходили на уроки наши мамы и бабушки
В ДНР назвали участок фронта, где российские бойцы начали рвать оборону ВСУ
ВС России отбили три километра административной границы ЛНР
Крымский мост временно перекрыли
Семья Руперта Мердока уладила спор о наследстве
В Японии заговорили о сотрудничестве с Россией в одной области
Суд принял решение по замороженным активам главы челябинского СКР
Правоохранители начали искать пропавшую в Сочи 19-летнюю девушку
Несколько крокодилов чудом выжили в пожаре под Краснодаром
Почти 100 мирных россиян пострадали за неделю при атаках ВСУ
«Политические моменты»: боксер Дрозд о своей дисквалификации за допинг
Хакеры рассекретили планы Запада по оккупации Украины
Все рептилии погибли на крокодиловой ферме при пожаре в Ейске
Названо имя нового возможного замглавы Минобороны России
Стало известно об участии наемников из Японии в боях на Украине
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей
Москва

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.