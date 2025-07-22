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22 июля 2025 в 12:55

Профессор спрогнозировал, о чем будут новые переговоры РФ с Украиной

Профессор НИУ ВШЭ Бакланов допустил, что переговоры посвятят гуманитарным темам

Фото: IMAGO/Turkish Foreign Affairs/Global Look Press

Потенциальные мирные переговоры России с Украиной могут быть о гуманитарных аспектах, заявил ОТР профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов. Он предположил, что стороны могут обсудить обмен пленными бойцами.

Мирные переговоры могут иметь разные сюжеты. В данном случае речь идет о двух таких направлениях. Первое направление — это обсуждение вопросов существа. Конфликт вокруг чего? Я думаю, этот разговор абсолютно бессмыслен. Другое дело — переговоры, которые касаются гуманитарных аспектов, обмена пленными и так далее, — отметил Бакланов.

Он подчеркнул, что иногда в гуманитарных вопросах России помогают ОАЭ и ряд других стран. Профессор также не исключил, что при высококвалифицированных переговорщиках есть шансы на позитивные итоги встречи.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что в рамках третьего раунда российско-украинских переговоров обсудят мирные меморандумы, подготовленные каждой из сторон. При этом, по его мнению, результаты потенциальной встречи сложно спрогнозировать.

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