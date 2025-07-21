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21 июля 2025 в 14:26

В Госдуме предположили, чему посвятят третий раунд мирных переговоров

Депутат Чепа заявил, что РФ и Украина обсудят меморандумы на новых переговорах

Алексей Чепа Алексей Чепа Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В рамках третьего раунда российско-украинских переговоров обсудят мирные меморандумы, подготовленные каждой из сторон, заявил Lenta.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. При этом, по его мнению, результаты потенциальной встречи сложно спрогнозировать.

Я думаю, что будут обсуждать в основном технические вопросы, гуманитарные вопросы и будут, наверное, обсуждать те меморандумы, которые были подготовлены на втором раунде, — предположил Чепа.

Парламентарий также выразил надежду, что между странами продолжатся обмены пленными и ранеными бойцами, а также телами погибших. Чепа подчеркнул, что украинская сторона пытается всячески затягивать этот процесс.

Ранее турецкая версия издания Independent сообщила, что третий раунд мирных переговоров в Стамбуле может состояться 23 или 24 июля. По данным газеты, на встрече пройдут «технические переговоры по ограниченному кругу вопросов».

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