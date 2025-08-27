Экс-профессор Европейского университета получил штраф за фейки об армии Политолога Гельмана оштрафовали за дискредитацию ВС России

Политологу и бывшему профессору Европейского университета Владимиру Гельману назначили штраф за дискредитацию Вооруженных сил России, пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. Ему придется заплатить 30 тысяч рублей.

Основанием для возбуждения административного дела стали публикации политолога о специальной военной операции в его Telegram-канале, которые он постил в 2022 году. По словам представителя пресс-службы суда Василеостровский районный суд признал Гельмана виновным по части первой статьи 20.3.3 КоАП РФ.

До 2023 года Владимир Гельман работал профессором на факультете политических наук и социологии Европейского университета. После начала специальной военной операции он открыто высказывался против ее проведения. По данным силовиков, позже политолог перебрался в Финляндию, однако время от времени приезжает в Россию.

Ранее против главы киноклуба Ельцин Центра Вячеслава Шмырова возбуждено административное дело о дискредитации Вооруженных сил России. Материалы находятся на рассмотрении в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Ранее по той же статье привлекли первого заместителя директора Ельцин Центра Людмилу Телень.