26 августа 2025 в 18:16

Еще одного сотрудника «Ельцин-центра» обвиняют в фейках об армии

Против главы киноклуба «Ельцин-центра» Шмырова возбудили дело о дискредитации

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Административное дело о дискредитации Вооруженных сил России возбуждено против главы киноклуба «Ельцин-центра» Вячеслава Шмырова, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Ранее под статью попала первый заместитель директора Ельцин Центра Людмилы Телень.

В производстве Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга находится дело об административном правонарушении в отношении Шмырова В. Ю. по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, — сказано в сообщении.

Поводом дела против Людмилы Телень стал репост антивоенного содержания в социальной сети. Она сделала его в феврале 2022 года.

Тем временем судебные приставы начали принудительное взыскание штрафа в размере 50 тысяч рублей с блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Тверской суд Москвы признал его виновным по административной статье, однако штраф оплачен не был.

До этого Горячеключевской городской суд в Краснодарском крае назначил штраф 31-летней гражданке России за радостные крики во время атаки БПЛА ВСУ. Инцидент произошел на станции Лихая в Ростовской области.

