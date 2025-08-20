Замглавы Ельцин Центра стала фигурантом дела из-за репоста Против замглавы Ельцин Центра Телень возбудили дело за репост в соцсети

Административное дело о дискредитации Вооруженных сил России возбуждено против первого заместителя директора Ельцин Центра Людмилы Телень, передает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента. Поводом для судебного преследования стал репост антивоенного содержания в социальной сети.

До рассмотрения дела по существу у меня есть ходатайство Телень <…> Репост <…> был сделан в феврале в 2022 году, — зачитал адвокат в суде.

Судебное заседание проходит в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга по статье 20.3.3 КоАП РФ. Прежде объединенная пресс-служба судов региона подтвердила поступление материалов в отношении сотрудницы культурного учреждения.

Ранее пресс-секретарь президентского центра Елена Володарская сообщила, что Людмила Телень подает в суд на Telegram-канал «УРАЛLIVE». По ее словам, причиной стала публикация на канале фотографии ее израильского паспорта.

До этого сообщалось, что полпред президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога принял решение о кардинальной перестройке работы Ельцин Центра, исключив из его программы мероприятия, которые, по его мнению, противоречат государственной политике. Для этого полпред наладил оперативное взаимодействие с профильными структурами.