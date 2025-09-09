Скончался именитый советский художник Назим Бейкишиев

8 сентября скончался Назим Бейкишиев — народный художник Азербайджана, известный сценограф и художник-постановщик, передает «MK Самара». По информации издания, причиной его смерти стала тяжелая и длительная онкологическая болезнь.

Он ушел из жизни на 78-м году жизни у себя дома, что подтвердили его семья и местные СМИ. Кончина мастера стала серьезной утратой для театрального искусства Азербайджана и всего постсоветского культурного пространства.

Ранее на 87-м году жизни ушел из жизни театральный режиссер и актер Борис Мартынов. Более пятидесяти лет он служил сцене, поставив свыше 150 спектаклей, которые с успехом шли в Крыму, Чернигове и Кривом Роге.

Кроме того, представители «Русского ПЕН-центра» сообщили, что известный филолог и профессор МГУ Аза Тахо-Годи умерла на 103-м году жизни. Она скончалась после долгой болезни, причины и детали не уточняются.

Писатель Эдуард Геворкян в своем ЖЖ сообщил о смерти выдающегося советского фантаста Василия Головачева. Писателю было 77 лет, причиной его кончины стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.