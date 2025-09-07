Скончался известный российский фантаст Василий Головачев

Писатель Эдуард Геворкян сообщил на своей странице в ЖЖ, что не стало великого советского фантаста Василия Головачева. Известно, что у 77-летнего сценариста были проблемы с сердцем — они стали причиной ухода из жизни.

По словам Геворкяна, писатель скончался в больнице несколько часов назад. Известно, что совсем недавно, в июне, Головачев отметил очередной день рождения.

Фантаст публиковался с 1960-х годов, получил множество литературных премий и наград: он выпустил 60 романов и столько же рассказов. В 2009 году по его книге «Смерш-2» вышел фильм «Запрещенная реальность» с участием Владимира Вдовиченкова, Александра Балуева и Любови Толкалиной.

