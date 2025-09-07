Саммит ШОС — 2025
Скончался известный российский фантаст Василий Головачев

Писатель-фантаст Василий Головачев умер в возрасте 77 лет

Василий Головачев Василий Головачев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Писатель Эдуард Геворкян сообщил на своей странице в ЖЖ, что не стало великого советского фантаста Василия Головачева. Известно, что у 77-летнего сценариста были проблемы с сердцем — они стали причиной ухода из жизни.

По словам Геворкяна, писатель скончался в больнице несколько часов назад. Известно, что совсем недавно, в июне, Головачев отметил очередной день рождения.

Фантаст публиковался с 1960-х годов, получил множество литературных премий и наград: он выпустил 60 романов и столько же рассказов. В 2009 году по его книге «Смерш-2» вышел фильм «Запрещенная реальность» с участием Владимира Вдовиченкова, Александра Балуева и Любови Толкалиной.

Ранее из жизни ушел диктор Радио Бурятии Батор Цыбенов. Он был учеником знаменитого советского диктора Юрия Левитана. Легендарный ведущий радиопередач делился опытом во Всесоюзном институте повышения квалификации работников радио и телевидения. Цыбенову было на момент смерти 83 года. Он озвучил и дублировал на бурятский язык более 100 советских и российских кинокартин.

