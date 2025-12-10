Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 16:51

Звезда женских романов умерла от рака мозга

Автор серии романов «Шопоголик» Софи Кинселла умерла в 55 лет

Софи Кинселла (настоящее имя писательницы — Мадлен Софи Уикхэм) Софи Кинселла (настоящее имя писательницы — Мадлен Софи Уикхэм) Фото: Gary Lee/ZUMAPRESS/Global Look Press
Автор популярной серии романов «Шопоголик» Софи Кинселла (настоящее имя писательницы — Мадлен Софи Уикхэм) скончалась на 56-м году жизни, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на ее семью. В свое время у нее диагностировали агрессивную опухоль головного мозга. С момента постановки диагноза прошло 18 месяцев.

Также сообщение о смерти было размещено от имени родных в ее соцсетях. Там говорится, что Кинселла умерла утром 10 декабря. Она родилась в Лондоне в 1969 году, получила образование в Нью-колледже Оксфордского университета, где изначально изучала музыку, а затем перевелась на факультет философии, политологии и экономики. После окончания вуза она работала журналистом, специализируясь на финансовой тематике. Однако впоследствии Кинселла оставила эту профессию, поскольку, по ее собственному признанию, сочла это недостаточно интересным.

Ранее известный итальянский певец и автор песен Сандро Джакоббе ушел из жизни в возрасте 75 лет. Музыкант из Генуи в течение многих лет боролся с онкологическим заболеванием, которое в последнее время вынуждало его передвигаться на инвалидном кресле.

До этого стало известно о кончине народного артиста России, профессора Владимира Сулимова. Ему было 90 лет. О смерти актера сообщил театр имени Моссовета.

