Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 15:55

Ушел из жизни театральный режиссер Мартынов

В возрасте 87 лет умер театральный режиссер Мартынов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В возрасте 87 лет скончался театральный режиссер и актер Борис Мартынов, сообщает портал «Кино-Театр.Ру». Он посвятил более полувека театру, поставив свыше 150 спектаклей, многие из которых шли в Крыму, Чернигове и Кривом Роге.

Борис Леонидович Мартынов, посвятил всю свою жизнь театру, а 30 лет — развитию театрального искусства на Украине; поставив более 150 спектаклей, и более 60 из них на сценах крымских, черниговского и криворожского театров, создатель первой Малой сцены на территории Украины в Крымском Русском драмтеатре, — говорится на странице режиссера.

Мартынов родился в Омске 11 июля 1938 года. Связать жизнь с театром решил благодаря актрисе Екатерине Головиной, по соседству с которой он жил в юности. Будущий режиссер был гостем артистки на праздниках и разыгрывали сцены из спектаклей.

Будущий режиссер окончил историко-филологического факультета Омского пединститута, преподавал русскую литературу. Позднее поступил в Театральное училище им. Б. Щукина при Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова, трудился режиссером молодежного рабочего театра. Оказался в Малом театре Москвы По приглашению Бориса Ровенских.

Ранее ушел из жизни певец и автор легендарной песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов. Ему было 78 лет. Пик популярности певца пришелся на 1990-е годы, когда он переехал в Москву и стал солистом «Мосэстрады».

режиссеры
театры
умершие
актеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Как вор ночью»: экс-глава МИД Украины назвал причину бегства с Украины
«Пасть как у змеи»: в Сети раскритиковали внешность жены Безоса на ужине
Стало известно, какой фактор повышает риск ранней смерти
«Помру здесь»: Милонов резко высказался о переименовании Петербурга
«Любовь заканчивается»: молодая жена Ширвиндта высказалась о расставании
Умер идеолог разработки авиационной части ядерной триады СССР
Экс-депутат Рады ответил, кто будет следующим президентом Украины
Военэксперт связал целостность мостов через Днепр с сговорчивостью Запада
Выступление Путина на саммите БРИКС решили засекретить
Экономист рассказал, чем могут быть опасны новые санкции США и ЕС для РФ
Полина Диброва после развода покинула Москву с сыновьями
Пенсии россиян вырастут в октябре 2025 года: насколько, кого коснется
«Единая плоть»: Конкин оценил музыку Чайковского к сказкам для детей
Россиянам рассказали, как не попасть в хитрую ловушку коммунальщиков
Тарасова оценила физическую форму Валиевой перед окончанием дисквалификации
Стало известно о массовых обращениях украинок к Кадырову
Пакистан потерял 0,33% ВВП из-за масштабных наводнений
«Будем добивать»: военэксперт о судьбе солдат ВСУ под Константиновкой
Голова отдельно от тела: труп крупного бизнесмена нашли под мостом
Ученые выявили неожиданное влияние просмотра порно на отношения
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

В Сети появились кадры с жутким убийством украинки в американском трамвае
США

В Сети появились кадры с жутким убийством украинки в американском трамвае

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.