Ушел из жизни театральный режиссер Мартынов

В возрасте 87 лет скончался театральный режиссер и актер Борис Мартынов, сообщает портал «Кино-Театр.Ру». Он посвятил более полувека театру, поставив свыше 150 спектаклей, многие из которых шли в Крыму, Чернигове и Кривом Роге.

Борис Леонидович Мартынов, посвятил всю свою жизнь театру, а 30 лет — развитию театрального искусства на Украине; поставив более 150 спектаклей, и более 60 из них на сценах крымских, черниговского и криворожского театров, создатель первой Малой сцены на территории Украины в Крымском Русском драмтеатре, — говорится на странице режиссера.

Мартынов родился в Омске 11 июля 1938 года. Связать жизнь с театром решил благодаря актрисе Екатерине Головиной, по соседству с которой он жил в юности. Будущий режиссер был гостем артистки на праздниках и разыгрывали сцены из спектаклей.

Будущий режиссер окончил историко-филологического факультета Омского пединститута, преподавал русскую литературу. Позднее поступил в Театральное училище им. Б. Щукина при Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова, трудился режиссером молодежного рабочего театра. Оказался в Малом театре Москвы По приглашению Бориса Ровенских.

