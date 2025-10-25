Россияне рискуют потерять деньги из-за отмены концерта известного диджея

Российские любители музыки рискуют потерять десятки тысяч рублей в связи с новым возможным запретом властей Египта, под вопросом оказалось проведение концерта диджея Tiеsto, сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что Египетский центр экономических и социальных прав подал иск против местных властей с целью приостановить все масштабные музыкальные мероприятия возле пирамид в Гизе.

В 2025 году у пирамид был запланирован фестиваль классической музыки Pyramids Echo Festival, а на 19 декабря намечен концерт известного нидерландского диджея Tiеsto. По данным канала, россияне традиционно активно покупают билеты на подобные выступления в этом месте. Стоимость билетов на шоу начиналась от 8,5 тыс. рублей, а на перелет из России в Египет требуется еще около 50 тыс. рублей. В настоящее время часть покупателей пытается вернуть билеты, хотя некоторые туроператоры успокаивают, заявляя, что окончательный запрет пока не принят.

Российский исполнитель Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) повысил гонорар за свои выступления после скандального концерта в «Лужниках» — теперь его услуги оцениваются в 12 млн рублей. В прошлом году артист зарабатывал 10 млн рублей за участие в частных мероприятиях.