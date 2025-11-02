Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 16:29

Глава МИД Дании подарил египетскому министру детский конструктор

Глава МИД Дании Расмуссен подарил египетскому министру LEGO в виде пирамиды Гизы

Ларс Лёкке Расмуссен Ларс Лёкке Расмуссен Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен сообщил в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена), что подарил египетскому коллеге Бадру Абдель Аты конструктор LEGO в виде пирамиды Гизы на открытии Большого археологического музея в Египте. Подписчики пошутили, что он предложил властям в Каире «пересобрать» наследие древности своими руками.

Абдель Аты очень доволен этой моделью великой пирамиды, — написал Расмуссен.

Поклонники LEGO отметили, что подарок выполнен в духе датского бренда, а другие предположили, что следующим шагом Расмуссена может стать конструктор Колизея для Италии или Эйфелевой башни — для Франции.

Ранее президент США Дональд Трамп подарил ребенку шоколадку, которую перед вручением уронил на пол в Белом доме на праздновании Хеллоуина. Во время поздравления к американскому лидеру подошли дети, наряженные как президент и его жена. Мальчик был в синем костюме и красной кепке, а девочка надела пальто, как у первой леди. Один ребенок явился на праздник в черном костюме агента секретной службы.

