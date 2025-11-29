Россияне попрощались с «отцом» ОТРК «Искандер» В Волгограде попрощались с создателем «Искандера» и «Тополя» Соболевым

В Волгограде состоялась церемония прощания с конструктором Валерианом Соболевым, передает корреспондент ТАСС. Создатель ракетных установок «Тополь» и «Искандер» долгое время боролся с тяжелым заболеванием и ушел из жизни в возрасте 87 лет. Проститься с ним пришли родственники и коллеги.

Венки для могилы ученого прислали Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады» и Волгоградский НИИ технологии машиностроения. Церемонию также посетил депутат ГД РФ Андрей Гимбатов, в своей траурной речи он отметил огромный вклад Соболева в обороноспособность России и заметил, что тот был «личностью грандиозного масштаба».

Все знают его изобретения, тысячи патентов. Это очень деятельный и очень разносторонний человек, — подчеркнул Гимбатов.

Ранее стало известно о смерти народного артиста России Виталия Мишле. Актер, известный по фильму «Севастопольский вальс», скончался на 85-м году жизни. Его коллеги отметили уникальный актерский дар Мишле, который позволял ему органично смотреться в любой роли, а также особую интонацию его голоса.