26 ноября 2025 в 11:59

Умер создатель комплексов «Искандер» и «Тополь»

Скончался создатель ракетных комплексов «Искандер» и «Тополь» Соболев

Валериан Соболев Валериан Соболев Фото: Александр Поляков/РИА Новости
Умер разработчик ракетных комплексов «Искандер» и «Тополь» Валериан Соболев, передает РИА Новости со ссылкой на друга его семьи Вячеслава Черепахина. Лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР скончался в 87 лет. Ученый долгое время боролся с тяжелым заболеванием.

Вчера умер, долго болел. Валериан Маркович для Волгограда, для оборонки (оборонно-промышленный комплекс. — NEWS.ru) — это легендарная фигура, — отметил Черепахин.

Соболев родился в 1938 году в Сталинграде. Получил образование в Сталинградском механическом институте на автотракторном факультете, где освоил специальность инженера-механика.

Конструктор начал карьеру на оборонном заводе «Баррикады», где последовательно поднялся с должности инженера до главного конструктора. Позднее стал инициатором создания ЦКБ «Титан». Под его руководством разработали пусковые системы «Пионер», «Тополь», «Искандер» и ряд других комплексов.

Ранее стало известно о смерти народного артиста России Виталия Мишле. Актер, известный по фильму «Севастопольский вальс», скончался на 85-м году жизни. Его коллеги отметили уникальный актерский дар Мишле, который позволял ему органично смотреться в любой роли, а также особую интонацию его голоса.

