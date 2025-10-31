Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 10:08

Трамп уронил шоколадку на пол и подарил ее ребенку

Трамп подарил ребенку шоколадку, которую перед вручением уронил на пол

Дональд и Мелания Трамп Дональд и Мелания Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подарил ребенку шоколадку, которую перед вручением уронил на ковровое покрытие в Белом доме. Трансляция мероприятия в честь Хеллоуина велась на YouTube. Глава Белого дома и первая леди США Мелания Трамп угощали детей сладостями по случаю праздника.

Во время поздравления к американскому лидеру подошли дети, наряженные как президент и его жена. Мальчик был в синем костюме и красной кепке, а девочка надела пальто, как у первой леди. Один ребенок явился на праздник в черном костюме агента секретной службы. В какой-то момент Трамп уронил плитку шоколада, поднял ее с пола и вручил ребенку.

Ранее стало известно, что после недельного турне по Азии президент США устроил костюмированный праздник в честь Дня всех святых (Хеллоуин). Трамп и его супруга не стали наряжаться сами, но раздавали детям в костюмах конфеты и шоколад.

Российский посол в США Александр Дарчиев сообщал, что обращение Мелании Трамп к президенту РФ Владимиру Путину способствовало воссоединению нескольких семей. Это зафиксировали сотрудники Международного Комитета Красного Креста.

Дональд Трамп
дети
шоколад
Белый дом
