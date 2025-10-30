Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 12:42

Стали известны последствия писем Мелании Трамп к Путину

Посол Дарчиев отметил вклад Мелании Трамп в восоединение семей в РФ и на Украине

Мелания Трамп Мелания Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Обращение первой леди США Мелании Трамп к президенту России Владимиру Путину способствовало быстрому воссоединению нескольких семей, передает РИА Новости со ссылкой комментарий российского посла в США Александра Дарчиева. Дипломат отметил, что «факты воссоединения детей с родными и близкими» были зафиксированы сотрудниками Международного Комитета Красного Креста.

Благодаря такому взаимодействию семь детей оперативно воссоединились с родными на Украине и одна девочка вернулась в Россию, — сказал посол.

Сообщение для Путина от первой леди США было вручено во время саммита на Аляске. Американский коллега Дональд Трамп лично вручил Путину письма от жены. Мелания не присутствовала на встрече, но в своем послании подняла тему тяжелой ситуации несовершеннолетних в условиях украинского конфликта.

Первая леди также отметила готовность России предоставлять информацию об украинских детях. Об этом напомнила представитель МИД РФ Мария Захарова, опровергая фейки западных СМИ о якобы похищенных несовершеннолетних украинцах.

США
Мелания Трамп
Россия
дети
Украина
Александр Дарчиев
послы
