Трамп с женой устроили Хэллоуин в Белом доме

Президент США Дональд Трамп после недельного турне по Азии устроил костюмированный праздник в честь Дня всех святых с первой леди Меланьей Трамп в Белом доме. Пресс-служба Белого дома указала, что наряжаться в костюмы пара не стала, но раздавала детям конфеты и шоколад.

Трамп на празднике был в своей обычной деловой одежде и красной кепке, на его супруге было бежевое пальто. Уточняется, что в какой-то момент к президентской чете подошла группа детей, одетых как Трамп с Меланией: мальчик в синем костюме и красной кепке, девочка в пальто как у первой леди, еще один ребенок был в черном костюме агента секретной службы. Президент одобрительно им покивал.

Ранее Дональд Трамп исполнил танец во время визита в Японию. Он выступил под песню Y. M. C. A. перед американскими военными на борту авианосца «Джордж Вашингтон». Фирменный танец главы государства опубликован на YouTube-канале Белого дома. На кадрах видно, что морпехи восторженно приветствовали Трампа. Они аплодировали президенту стоя, некоторые снимали танец на телефоны. Сам американский лидер в кепке с надписью США ходил по авианосцу и подпевал.

До этого Трамп отметил, что Вашингтон поставит японским ВВС первую партию ракет для истребителей F-35 до 2 ноября. Он добавил, что успел лично осмотреть часть вооружений.