Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 12:15

Трамп раскрыл, когда Япония получит первые ракеты для F-35

Трамп: США поставят Японии ракеты для истребителей F-35 на этой неделе

Истребитель F-35 Истребитель F-35 Фото: lanl.gov

США поставят первую партию ракет для истребителей F-35 японских ВВС до 2 ноября, заявил президент страны Дональд Трамп во время выступления перед экипажем авианосца George Washington. Он добавил, что успел лично осмотреть часть ракет, передает пресс-служба Белого дома.

Я рад сообщить, что только что одобрил первую партию ракет. <…> Которая будет поставлена Силам самообороны Японии для японских F-35. И они прибудут на этой неделе, то есть раньше срока, — подчеркнул Трамп.

В августе ВВС Японии начали дислокацию истребителей F-35B, которые в дальнейшем будут использоваться с авианосцев. В 2024 году страна завершила переоборудование палубы вертолетоносца Kaga под взлет и посадку этих самолетов.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российская крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой может заставить США отказаться от гонки вооружений. Он также отметил технологическое превосходство РФ в разработках гиперзвукового и крылатого оружия. По его словам, испытания ракеты стали ответом на планы поставок Украине американских Tomahawk.

Япония
США
оружие
истребители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Большие неприятности»: военэксперт о положении ВСУ в Купянске
Макрону пообещали ярость французов в случае отправки войск на Украину
В деле о пропаже пловца Свечникова появился важный свидетель
В Госдуме объяснили массовый отъезд жителей Киева
В СК раскрыли, сколько мирных жителей ДНР и ЛНР пострадали с 2014 года
Карпин включил еще двух игроков в список сборной на товарищеские матчи
Стала известна судьба команды по рукопашному бою, устроившей драку в ХМАО
Мины в телах солдат, удар по дамбе, заградотряды: ВСУ атакуют РФ 28 октября
Песков предупредил ЕС о последствиях милитаристской истерии
Набиуллина высказалась о скидках на маркетплейсах
«У него крыша поехала»: пьяница насмерть сбил двух сестренок в Ревде
В лесу нашли Mercedes торговца шашлыками со следами крови
Британия решила «изменить поле боя» у российской границы в ЕС
Житель Турции раскрыл подробности мощного землетрясения
ВСУ лишились поезда с военной техникой после атаки ВС России
ВС России уничтожили группу ВСУ при попытке переправы через реку Оскол
В Минцифры заявили о продлении допсубсидирования IT-ипотеки
Российская ПВО уничтожила более сотни украинских беспилотников за сутки
Погода в Москве в среду, 29 октября: ждать ли ливней и резкого потепления
Власти сообщили, когда Донбасс будет жить по стандартам всей России
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.