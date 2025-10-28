Трамп раскрыл, когда Япония получит первые ракеты для F-35 Трамп: США поставят Японии ракеты для истребителей F-35 на этой неделе

США поставят первую партию ракет для истребителей F-35 японских ВВС до 2 ноября, заявил президент страны Дональд Трамп во время выступления перед экипажем авианосца George Washington. Он добавил, что успел лично осмотреть часть ракет, передает пресс-служба Белого дома.

Я рад сообщить, что только что одобрил первую партию ракет. <…> Которая будет поставлена Силам самообороны Японии для японских F-35. И они прибудут на этой неделе, то есть раньше срока, — подчеркнул Трамп.

В августе ВВС Японии начали дислокацию истребителей F-35B, которые в дальнейшем будут использоваться с авианосцев. В 2024 году страна завершила переоборудование палубы вертолетоносца Kaga под взлет и посадку этих самолетов.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российская крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой может заставить США отказаться от гонки вооружений. Он также отметил технологическое превосходство РФ в разработках гиперзвукового и крылатого оружия. По его словам, испытания ракеты стали ответом на планы поставок Украине американских Tomahawk.