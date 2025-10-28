Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 17:06

Появилось видео с фирменным танцем Трампа на авианосце в Японии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AP/ТАСС

Президент США Дональд Трамп исполнил танец во время визита в Японию. Он выступил под песню Y. M. C. A. перед американскими военными на борту авианосца «Джордж Вашингтон». Фирменный танец главы государства опубликован на YouTube-канале Белого дома.

На кадрах видно, что морпехи восторженно приветствовали Трампа. Они аплодировали президенту стоя, некоторые снимали танец на телефоны. Сам американский лидер в кепке с надписью США ходил по авианосцу и подпевал.

Трамп во время визита в Японию также заявил, что бомбардировки американской армией Хиросимы и Нагасаки были «небольшим конфликтом». По его словам, несмотря на эти события, Вашингтон и Токио поддерживают дружеские и партнерские отношения.

Ранее Трамп отметил, что Вашингтон поставит японским ВВС первую партию ракет для истребителей F-35 до 2 ноября. Он добавил, что успел лично осмотреть часть вооружений. В августе ВВС Японии начали дислокацию истребителей F-35B, которые в дальнейшем будут использоваться с авианосцев. В 2024 году страна завершила переоборудование палубы вертолетоносца Kaga под взлет и посадку этих самолетов.

Дональд Трамп
США
танцы
Япония
авианосцы
ВМС США
