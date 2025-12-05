«Желание Пашиняна»: в Армении арестовали архиепископа Хачатряна

Суд в Ереване заключил под стражу главу канцелярии Армянской апостольской церкви архиепископа Аршака Хачатряна, сообщил адвокат обвиняемого Арсен Бабаян. По его словам, арест продлится два месяца, передает ТАСС.

Защитник также раскритиковал судебное заседание, отметив, что судья Масис Мелконян зачитал решение, не предоставив каких-либо объяснений. Бабаян добавил, что арест архиепископа — это желание премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Кто-тo сомневался? Никаких объяснений не было, судья Масис Мелконян просто зачитал вердикт и ушел. <…> Такое было желание у Никола Пашиняна, — посетовал адвокат.

Ранее сообщалось, что архиепископа Хачатряна задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков группой лиц в общественном месте. В отношении него возбудили уголовное дело. Задержание провели сотрудники Службы национальной безопасности страны. Его адвокат не стал раскрывать деталей предъявленных обвинений.

До этого премьер Армении извинился за оскорбительные высказывания в адрес священнослужителей. Пашинян сделал это после того, как комиссия по предупреждению коррупции выявила в словах политика нарушение кодекса поведения должностных лиц.