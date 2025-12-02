Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 19:10

Стало известно, сколько машин пересекло границу после нового указа Путина

ФТС: в Россию въехало почти 3600 машин в соответствии с указом Путина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
После указа президента России Владимира Путина, разрешающего ввоз товаров из Казахстана и Киргизии автомобильным транспортом без предоставления документов о статусе товаров ЕАЭС и без маркировки, в РФ въехало почти 3600 машин, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ФТС. Документ предполагает, что получателями должны быть российские юридические лица, а перевозчик обязан иметь уведомление от получателя в таможенные органы РФ о намерении задекларировать товары в установленном порядке.

Ассоциация «Антиконтрафакт» подчеркивает, что борьба с контрафактной продукцией и нелегальным импортом является важной задачей для государства, бизнеса и потребителей. Там отметили, что для государства это вопрос экономической безопасности, поскольку серый импорт сокращает налоговые поступления и стимулирует теневую экономику, а для потребителей это вопрос качества и безопасности приобретаемых товаров.

В ассоциации добавили, что для бизнеса прозрачность рынка и единые правила игры имеют критическое значение. Добросовестные компании заинтересованы в том, чтобы все участники соблюдали требования сертификации, маркировки и таможенного оформления, что создает условия для честной конкуренции и стабильности рынка.

До этого таможенники сообщали, что ввоз товаров в Россию автомобильным транспортом из Республики Казахстан без предоставления документов разрешен до 10 декабря 2025 года. Органы ФТС продолжают работу по исполнению соответствующего указа Путина на участках государственной границы. Также разрешен ввоз товаров из Киргизии без обязательной маркировки, но при соблюдении определенных условий.

