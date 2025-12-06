ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 07:12

Аналитик назвал четыре причины рекордного укрепления рубля

Аналитик Шнейдерман: на укрепление рубля повлияла экономическая стабильность РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На рекордное укрепление курса рубля и ослабление доллара к концу года повлияла макроэкономическая стабильность в России и положительный торговый баланс, заявил финансовый аналитик Александр Шнейдерман. По его словам, которые приводит ПРАЙМ, свою роль также внесли низкий спрос на иностранную валюту и серьезный рост доли рубля во внешней торговле.

Сейчас в его пользу играют макроэкономическая стабильность в России, положительный торговый баланс, низкий спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и значительный рост доли использования рубля в расчетах при внешнеэкономической деятельности, — пояснил Шнейдерман.

Аналитик отметил, что эти четыре фактора будут значительно укреплять рубль до следующего заседания Центробанка РФ, которое состоится 19 декабря. Он спрогнозировал, что до конца второй декады декабря доллар будет торговаться в диапазоне 73–78 рублей, евро — 85–94 рубля, юань — 10,2–11,5 рубля.

Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин рассказал, что на курс рубля в 2025 году влияют новые скрытые факторы, которые плохо учитываются в прогнозах Банка России и правительства. Среди них майнинг криптовалюты как новый элемент экспорта, меры по ограничению импорта, а также замещение внешнего долга внутренним финансированием.

