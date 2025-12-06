Социологи зафиксировали рекордный оптимизм среди россиян

В последние полтора года россияне стали активнее интересоваться будущим и строить долгосрочные планы, рассказал ТАСС генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Валерий Федоров. По его словам, светлым будущее видят две трети россиян.

Сегодня мы гораздо больше интересуемся будущим, гораздо больше думаем о нем и гораздо лучше думаем о нем. Будущее для 2/3 россиян — это очень высокая цифра — снова кажется светлым. И точно более светлым, чем наше настоящее, — добавил Федоров.

До этого читатели NEWS.ru назвали «победа» словом 2025 года, за него проголосовал 31% пользователей. Почетное второе место в рейтинге, по их мнению, заняло слово «беспилотник» (16% голосов), а бронзу получило междометие «пу-пу-пу» (14%). Пятерку лидеров закрывают слова «нейросеть», «ред флаг».

Оксфордский словарь назвал «рейджбейт» словом 2025 года. Оно обозначает намеренно провокационный онлайн-контент, с помощью которого автор пытается набрать популярность.