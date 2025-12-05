Россияне почти единогласно выбрали слово года — 2025 NEWS.ru: россияне назвали слово «победа» главным в 2025 году

Читатели NEWS.ru выбрали слово года — 2025, им стало слово «победа», за него проголосовал 31% пользователей. Это следует из результатов опроса, размещенного в Telegram-канале. Почетное второе место в рейтинге, по их мнению, заняло слово «беспилотник» (16% голосов), а «бронзу» получило междометие «пу-пу-пу» (14%). Пятерку лидеров закрывают слова «нейросеть», «ред флаг».

По данным опроса, меньше всего голосов набрали слова «лабубу», «сигма», «имба» и «брейнрот». Последнее является сленговым термином, использующимся в интернете для описания видео, картинок или мемов, не несущих смысловой нагрузки или пользы. За них проголосовали менее 5% пользователей.

Ранее сообщалось, что Оксфордский словарь назвал «рейджбейт» словом 2025 года. Оно обозначает намеренно провокационный онлайн-контент, с помощью которого автор пытается набрать популярность. Образовано от английских слов rage (гнев) и bait (приманка).

Портал «Грамота.ру» объявил список из 12 слов, претендующих на звание «Слово года — 2025». В него вошли «выгорание», «промт», «пу-пу-пу», «ред флаг», «сигма» и «проявленность». При этом словом 2024 года стало «вайб» — это настроение или атмосфера, которая исходит от человека, объекта, места или ситуации.