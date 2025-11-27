Филолог дала советы, как повысить уровень речевой грамотности

Чтение является лучшим способом развития речевой грамотности, рассказала «Вечерней Москве» эксперт по деловому этикету и коммуникации, бизнес-тренер Анна Валл. Она отметила, что у детей важно вызывать интерес к чтению.

Безусловно, чтение — лучший способ повышения речевой грамотности, но не обязательно заставлять детей читать сложные произведения. Предлагайте ребенку небольшие рассказы, полные ярких образов и качественной прозы, — посоветовала Валл.

По мнению филолога, одна из главных причин снижения уровня речи — клиповое мышление. Она призвала приучать детей погружаться в текстовую среду.

Ранее врач Кристина Володина рассказала, что родителям нужно начать заниматься спортом, чтобы показать пример своим детям. Она отметила, что заинтересовать ребенка физической культурой можно с помощью спортивных секций.