Названы претенденты на слово года по версии «Грамоты.ру»

Названы претенденты на слово года по версии «Грамоты.ру» Слова «выгорание» и «промпт» могут признать самыми часто употребляемыми

Портал «Грамота.ру» объявил список из 12 слов, претендующих на звание «Слова года-2025», передает РИА Новости. В него вошли «выгорание» и «промпт», а среди необычных кандидатов – «пупупу», «ред-флаг», «сигма» и «проявленность».

Мы смотрим, с какой частотой то или иное слово употребляется. Если частотность выросла, то для нас это сигнал, что это слово каким-то образом стало актуальным, — уточнила редактор портала Ксения Киселева.

В список также вошли такие слова, как «лимб», «имба», «слоп» и «брейнрот», а также глагол «подсветить». Выбор из более чем 500 выражений, активно используемых в СМИ и социальных сетях, сделали эксперты-лингвисты. Победителя определят путем открытого голосования.

Представители портала также указали на две ключевые тенденции 2025 года. Специалисты наблюдали широкое распространение контента, созданного ИИ, и появление новых слов из области современной психологии, описывающих различные человеческие типы.

Ранее Киселева заявила, что темп речи россиян с каждым годом будет увеличиваться. По ее словам, граждане все больше будут сокращать слова, а этот процесс уже набирает обороты.