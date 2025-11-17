В России обратили внимание на рост числа детей с РПП Психиатр Коршунова: число российских детей с РПП увеличилось почти в четыре раза

В России зафиксирована тревожная тенденция к стремительному росту расстройств пищевого поведения (РПП) среди несовершеннолетних. Психиатр Анна Коршунова, возглавляющая Центр изучения РПП, сообщила изданию «Постньюс», что за последние десять лет количество обращений среди детей младше 12 лет увеличилось почти вчетверо.

Медики подчеркивают, что в детском возрасте эти психические нарушения развиваются гораздо быстрее и отличаются более агрессивным течением по сравнению со взрослыми пациентами. Отсутствие своевременной терапии может обернуться тяжелыми последствиями для организма, вплоть до его полного истощения.

Согласно медицинской статистике, от 5 до 15% случаев РПП заканчиваются летальным исходом. Проблема носит глобальный характер: по информации ВОЗ, около 14 млн человек в мире живут с диагностированными расстройствами пищевого поведения, из которых 3-4 млн — это дети и подростки. При этом эпидемиологи не исключают, что реальное число заболевших может быть многократно выше, так как многие люди с РПП никогда не обращаются за специализированной помощью.

Ранее педиатр Андрей Продеус заявил, что родители не продумывают нормальный рацион для детей, из-за чего те все чаще страдают расстройствами пищевого поведения. По его словам, школьники не получают белок, клетчатку и овощи, что провоцирует ожирение и булимию.