24 ноября 2025 в 05:59

Филолог рассказала, как изменится речь россиян через 25 лет

Филолог Киселева: темп речи россиян через 25 лет сильно ускорится

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Темп речи россиян с годами будет увеличиваться, сообщила РИА Новости главный редактор портала «Грамота.ру» кандидат филологических наук Ксения Киселева. По ее словам, люди будут все больше сокращать слова, этот процесс активно набирает обороты.

Мы говорим гораздо быстрее, чем сто лет назад. Это чувствуется даже по сравнению с передачами радио и телевидения 50-летней давности. Очень вероятно, темп речи будет и дальше нарастать, – сказала Киселева.

Филолог добавила, что в речи россиян все чаще слышатся компрессивы, когда человек «сжимает слова». Например, «щас» вместо «сейчас», «грит» вместо «говорит», пояснила она.

Ранее специалист отметила, что россияне стали реже использовать отчества в разговоре, не исключено, что со сменой поколений в будущем возможен почти полный отказ от них. При этом в некоторых сферах обращение по имени и отчеству остается обязательным. Например, в разговорах с врачами и учителями. Множество других коллективов уже отказались от этой формулы — журналисты, сотрудники МФЦ, банковские работники.

Тем временем слово «победа» стало самым популярным словом 2025 года, заявили в пресс-службе Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина. По их данным, второе и третье место заняли Max и «нейросеть» соответственно.

