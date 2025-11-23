Филолог рассказала, что вскоре может произойти с отчеством в разговорах

Россияне стали реже использовать отчества в разговоре, сообщила РИА Новости главный редактор портала «Грамота.ру» кандидат филологических наук Ксения Киселева. По ее словам, не исключено, что со сменой поколений в будущем возможен почти полный отказ от них.

Конечно, в паспорте и других документах отчества останутся, но ситуаций, в которых они нужны, станет меньше. Сегодня мы видим явное стремление к более молодежной, менее формальной коммуникации, — сказала Киселева.

При этом, добавила она, в некоторых сферах обращение по имени и отчеству остается обязательным. Например, в разговорах с врачами и учителями. Тем временем множество других коллективов уже отказались от этой формулы — журналисты, сотрудники МФЦ, банковские работники.

Тем временем слово «победа» стало самым популярным словом 2025 года, заявили в пресс-службе Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина. По их данным, второе и третье место заняли Max и «нейросеть» соответственно.

До этого выяснились, что слова «окак», «тревожность», «лабубу», «сигма», «цифровой рубль», «переговоры» и «победа» вошли в топ-40 проекта «Слово года». Финальный список формируется по итогам онлайн-голосования, которое проводится ежегодно.