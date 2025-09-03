«Лабубу» и «окак» захватили русский язык в 2025 году

Слова «окак», «тревожность», «лабубу», «сигма», «цифровой рубль», «переговоры» и «Победа» вошли в топ-40 проекта «Слово года», пишет РБК. Финальный список формируется по итогам онлайн-голосования, которое проводится ежегодно.

В гуманитарной категории среди кандидатов на звание слова года фигурируют «вера», ИИ, «лабубу», «любовь», «патриотизм», «переговоры», «Победа», «поиск», «ценности» и «цензура».

В техносфере в числе претендентов оказались «алгоритмы», БПЛА, «DDoS-атака», ИИ, «импортонезависимость», «кибербезопасность», «национальный мессенджер», «план „Ковер“», «промт» и «цифровой рубль».

Проект «Слово года» создан для продвижения словарной культуры и поддержки русского языка. Его задача — фиксировать слова, наиболее точно передающие общественные настроения и ключевые события года.

Ранее стало известно, что чуть более половины россиян (53%) предпочитают делиться с друзьями и близкими мемами и вырезками из фильмов. Ещё 33% чаще пересылают открытки с котиками и милыми подписями, 30% используют стикеры о работе, а некоторые выбирают смешные видео или записывают «кружки».