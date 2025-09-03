Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 14:13

«Лабубу» и «окак» захватили русский язык в 2025 году

«Лабубу», «окак» и «сигма» вошли в топ-40 слов 2025 года

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Слова «окак», «тревожность», «лабубу», «сигма», «цифровой рубль», «переговоры» и «Победа» вошли в топ-40 проекта «Слово года», пишет РБК. Финальный список формируется по итогам онлайн-голосования, которое проводится ежегодно.

В гуманитарной категории среди кандидатов на звание слова года фигурируют «вера», ИИ, «лабубу», «любовь», «патриотизм», «переговоры», «Победа», «поиск», «ценности» и «цензура».

В техносфере в числе претендентов оказались «алгоритмы», БПЛА, «DDoS-атака», ИИ, «импортонезависимость», «кибербезопасность», «национальный мессенджер», «план „Ковер“», «промт» и «цифровой рубль».

Проект «Слово года» создан для продвижения словарной культуры и поддержки русского языка. Его задача — фиксировать слова, наиболее точно передающие общественные настроения и ключевые события года.

Ранее стало известно, что чуть более половины россиян (53%) предпочитают делиться с друзьями и близкими мемами и вырезками из фильмов. Ещё 33% чаще пересылают открытки с котиками и милыми подписями, 30% используют стикеры о работе, а некоторые выбирают смешные видео или записывают «кружки».

слова
Россия
рейтинги
списки
топы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Первое в России движение беспилотного трамвая запустили в Москве
Китай поразил гостей своим супероружием: как прошел парад победы в Пекине
Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Мужчина покатался на «таблетке» и получил разрыв селезенки
Стало известно, ждать ли москвичам бабьего лета
Кабачковая икра — как паштет: ароматная закуска для бутербродов
Названы страшные для Украины последствия потери Купянска
«Находятся в хаосе»: на Западе сделали неожиданный вывод о работе RT
Уроженца Омска убили на фестивале в США
Раскрыты детали беседы Ким Чен Ына со спикером парламента Южной Кореи
Дуда обвинил Зеленского в попытке втянуть Польшу в конфликт с Россией
Что взять в самолет: советы для семьи с детьми и сборы без стресса
Силовики в ходе масштабного рейда накрыли крупное убежище нелегалов
Американского телеведущего госпитализировали с малярией
Подростки уничтожили пластиковые трубы на 38 млн рублей
В России расшифровали мощный сигнал Китая Западу
Тихонов назвал главного позорника мирового биатлона
Блогер обратился к командованию ВС РФ с необычным предложением о геймерах
Мать орала, увидев автобус из морга: импотент зарезал сотрудницу кафе
В квартире известного юмориста обнаружили ценности на миллионы рублей
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.