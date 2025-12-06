ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 10:42

В России заявили, что Евросоюз уже потратил замороженные активы

Политолог Дробницкий: ЕС уже потратил замороженные российские активы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россия может не получить свои деньги, которые хранились в Европе, потому что ЕС их уже давно потратил, заявил политолог Дмитрий Дробницкий. По словам американиста, которые приводит «Газета.Ru», именно поэтому Бельгия и не хочет давать репарационный кредит Киеву под активы РФ, потому что их уже нет.

Скорее всего, европейцы эти деньги уже давно потратили на свои нужды, а потому, чтобы вернуть эти деньги, нужно либо где-то перекредитоваться, либо вынуть из текущего собственного бюджета. Ни того, ни другого европейцы сейчас делать не собираются, — отметил он.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза обанкротятся из-за вложений в украинский кризис, которые не привели к результатам на поле боя и не смогли нанести урон Москве. По словам норвежских аналитиков, таким образом Россия «поставит Европу на колени».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз должен принять решение по замороженным активам России. Его призыв прозвучал на фоне крупнейшего коррупционного скандала в стране и отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Евросоюз
активы
Украина
Россия
