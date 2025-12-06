ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 10:33

Суд арестовал задержанного у здания Госдумы иноагента «по приколу»

Суд Москвы арестовал на 15 суток трех человек, задержанных у здания Госдумы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Тверской суд Москвы назначил 15 суток административного ареста Марату Никандрову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по статье о неповиновении полиции, сообщает пресс-служба столичных судов. Аналогичное наказание получили Ратмир Клипиков и Василий Краснов, задержанные вместе с ним во время пикета у здания Госдумы.

Столичный суд привлек к административной ответственности фигурантов по делу о неповиновении законному требованию сотрудников полиции у здания Государственной думы, — говорится в сообщении.

Никандров был внесен в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года после собственного заявления в Минюст, которое он, по его словам, написал «по приколу». Он отмечал, что в заявке не было никаких дополнительных требований к получению статуса, и признавался, что не знал, что ведомство одобрит его заявку.

Ранее Бутырский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 50 тыс. рублей по административной статье. Артиста признали виновным в нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП). Он известен как исполнитель хита 2000-х «Будущие мамы».

суды
аресты
иноагенты
Госдума
здания
