04 декабря 2025 в 17:12

Беглого исполнителя хита «Будущие мамы» оштрафовали на 50 тыс. рублей

Лигалайза оштрафовали на 50 тыс. рублей за нарушение деятельности иноагента

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Бутырский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 50 тыс. рублей по административной статье, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Артиста признали виновным в нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП). Он известен как исполнитель хита 2000-х «Будущие мамы».

Бутырский районный суд <...> постановил признать Меньшикова А. В. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности иностранного агента», и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Лигалайз покинул Россию спустя полгода после начала военной операции на Украине. Минюст внес артиста в список иноагентов в декабре 2024 года. По версии ведомства, он распространял фейки о деятельности российских властей и выступал против СВО.

Ранее стало известно, что рэп-исполнитель Лигалайз накопил в России долги на общую сумму свыше 460 тыс. рублей. Часть задолженности взыскивается в принудительном порядке. В отношении музыканта возбуждено шесть исполнительных производств.

